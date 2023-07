Olivier Vandecasteele s'exprime pour la première fois en public depuis sa libération

La voix nouée, parfois en pleurs, Olivier Vandecasteele a pris la parole en français, en néerlandais et en anglais. "Belgique... je t'aime", a-t-il dit pour ses premiers mots en public. "Nous sommes forts ensemble, c'est ce que j'écrivais chaque soir sur ma main gauche pour me donner du courage. En 2022, ma vie s'est figée sans moyen de communiquer. J'ai pris la décision de prendre le soin de ne pas laisser tomber les bras. Mes pépites dans mon crâne étaient les souvenirs de ma famille et de mes amis. J'ai eu des moments de doute, 455 jours injustes.

La veille de Noël 2022, j'ai appris qu'il y avait une pétition demandant ma libération en Belgique. J'ai imaginé, visage par visage, qui avait signé cette pétition. Vous m'avez ramené à la maison. Votre mobilisation m'a permis de résister. Là-bas, on me disait que votre mobilisation ne servirait à rien. Mais vous, vous avez entouré ma famille dans cette tempête. Je vous serai à jamais reconnaissant. Depuis mon retour, j'ai découvert tout ce que vous avez fait. Mon Dieu...que c'est beau. Aujourd'hui, certains poursuivent leurs actions pour d'autres libérations dans une Belgique unie et solidaire. Je vous demande de poursuivre vos engagements. Ils sont là-bas et moi je suis leur frère de peine."

Au terme de cette cérémonie de 45 minutes, entrecoupée d'intermèdes musicaux, la bâche d'Olivier a été descendue du Beffroi tandis que des dizaines de ballons multicolores s'envolaient dans le ciel de Tournai. Vêtu d'un t-shirt blanc sur lequel était imprimé "Vivre Debout", Olivier Vandecasteele a ensuite rejoint les membres de sa famille, dont ses parents très émus.