Plus de 70% des maraîchers spécialisés en fruits et légumes sont en infraction

Un contrôle réalisé par le service public fédéral Economie entre juin et décembre 2022 révèle que plus de 7 maraîchers belges spécialisés dans la vente de fruits et légumes frais sur 10 sont en infraction par rapport aux règles de vente. Les contrôles concernaient différentes réglementations, dont l'indication du pays d'origine et des prix à la pièce.