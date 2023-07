Sofiane Kiyine (OHL) : "Je vis avec l'accident, et j'en assume les responsabilités"

Le tribunal de police de Liège a décidé jeudi de reporter au 10 octobre prochain l'examen du dossier de Sofian Kiyine, le joueur de football d'Oud-Heverlee Louvain qui avait percuté à pleine vitesse un rond-point avant de s'envoler sur plusieurs mètres et de terminer sa course dans le hall omnisports de Flémalle, le 30 mars 2023 à Flémalle. Une audience "relai" est prévue par le tribunal qui doit encore examiner si toutes les parties concernées sont bien à la cause.