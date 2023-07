Solvay conclut un accord en millions de dollars dans une affaire de PFAS aux États-Unis

Les PFAS sont un nom collectif désignant des milliers de produits chimiques qui n'existent pas à l'état naturel et qui sont difficilement ou pas du tout dégradables. Ils peuvent être nocifs pour la santé humaine. En 2019, le département de l'Environnement de l’Etat américain du New Jersey (NJDEP) a ordonné à Solvay, comme à d'autres entreprises responsables de pollution aux PFAS, de procéder à un nettoyage de l'environnement de ces substances perfluoroalkylées. Le groupe chimique belge ne l'ayant pas fait assez rapidement, le département a intenté une action en justice un an plus tard.

Afin de régler ce litige, Solvay a maintenant conclu un accord avec le NJDEP. L'entreprise lui versera ainsi 75 millions de dollars pour "dommages causés aux ressources naturelles". En outre, Solvay devra débourser 100 millions de dollars, que le département utilisera notamment pour les demandes d'indemnisation des parties lésées et pour la surveillance et l'assainissement des puits privés dans le vaste voisinage de l'usine.