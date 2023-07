Un accord sur le prolongement des réacteurs nucléaires de Tihange 3 et Doel 4

Côté gouvernement, le Premier ministre Alexander De Croo (Open VLD) estime que l'accord "renforce notre approvisionnement en électricité, réduit la dépendance énergétique de notre pays et garantit la production en Belgique d'une électricité décarbonée et bon marché".

"La guerre en Ukraine a profondément changé le paysage énergétique européen et il était devenu urgent de se défaire de notre dépendance aux énergies fossiles et de reprendre notre énergie en main. Ce que nous faisons en prolongeant deux réacteurs nucléaires et, en même temps, en accélérant la transition énergétique", commente encore la ministre de l'Energie, Tinne Van der Straeten (Groen).