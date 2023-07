L’ancienne locomotive à vapeur minière est revenue à Beringen

L’arrivée de la locomotive à vapeur historique sur l’ancien site minier avait attiré beaucoup de curieux, ce jeudi midi. Elèves et personnel de l’école Straf installée sur le site, mais aussi le bourgmestre et les échevins de Beringen, ainsi que certains anciens mineurs étaient venus admirer la locomotive qui a circulé à Beringen-Mine entre 1955 et 1965. Elle tirait le train transportant du charbon de la mine vers le port charbonnier à Tervant.

"La locomotive a atterri il y a des années à Louvain, après que la brasserie Artois l’ait achetée, avant de l’offrir par la suite à la ville", expliquait à Radio 2 Dimitri Temmerman, porte-parole de la SNCB, qui est aujourd’hui propriétaire de la locomotive. "Elle est restée pendant des années dans un dépôt de la ville de Louvain, mais ce dernier recevra bientôt une nouvelle fonction. Nous devions donc chercher un autre endroit pour la locomotive. Le fait qu’elle puisse revenir après tant d’années à son point d’attache clôture bien le récit".

Elle fut construite en 1954 dans les "Ateliers de construction de la Meuse" à Sclessin près de Liège, sous le numéro d'usine 5265. "C’est d’ailleurs une pièce unique", poursuivait Dimitri Temmerman. "Il s’agit en effet d’une locomotive à vapeur sans feu. Cela veut dire que l’eau n’était pas chauffée dans le train-même, mais qu’il fallait chaque fois refaire le plein d’eau chaude. C’était idéal pour de courtes distances, et plus sûr pour la mine où le feu et la fumée peuvent être réellement dangereux".