La Grand-Place de Bruxelles accueille à nouveau l'Ommegang

Le festival folklorique Ommegang a débuté à Bruxelles mercredi soir et se poursuit ce vendredi soir, sur l’historique Grand-Place et ses alentours. La grande procession en costumes du 16e siècle (photo archives) rassemble plus d’un millier de figurants, des dizaines de chevaux et des géants. Le traditionnel village Renaissance est installé au Sablon jusqu’à ce samedi 1er juillet.