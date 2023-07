Le délai pour l’insémination post-mortem d’un parent survivant passe à 5 ans

Un consensus s'était fait jour au sein du gouvernement fédéral à la suite du témoignage de la chroniqueuse de magazine et blogueuse flamande Laura Verhulst (photo), mieux connue sur les réseaux sociaux comme "Madam Bakster". Son mari, atteint jeune d’un cancer de l’estomac, avait fait congeler ses spermatozoïdes avant d’entamer la chimiothérapie.

Après son décès en décembre 2021, Laura Verhulst avait été contrainte de décider rapidement si elle souhaitait malgré tout poursuivre le projet parental, par le biais d’une insémination post-mortem. Une période d'attente de six mois étant incluse dans le délai, la période réelle pour pouvoir tomber enceinte n'était que d'un an et demi. La jeune femme avait témoigné du stress que cette contrainte de temps avait occasionné.