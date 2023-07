Mort d’un adolescent à Nanterre : la police se prépare à de nouveaux incidents à Bruxelles

Les émeutes qui font suite en France à la mort de Nahel, un adolescent de 17 ans abattu à Nanterre lors d’un contrôle de police, ont fait tache d’huile à Bruxelles jeudi soir. Au total, 64 personnes ont été interpellées à la suite d’échauffourées (photo) qui se sont produites dans le centre de la capitale, des véhicules étant notamment incendiés. Un mineur d’âge a été arrêté judiciairement pour coups et blessures envers un inspecteur de police, et 47 mineurs et 16 adultes ont été arrêtés administrativement, a indiqué la police locale de Bruxelles. Ce vendredi soir, la zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles envisage que des incidents puissent à nouveau se reproduire dans la capitale. Les autorités policières ont donc pris les mesures nécessaires et renforcé les patrouilles. "Des messages circulent à nouveau sur les réseaux sociaux et nous nous préparons donc à intervenir".