Pas de démission : la ministre des Affaires étrangères échappe à la motion de méfiance au Parlement

Comme annoncé, les partenaires de majorité au gouvernement fédéral PS et Ecolo-Groen ont voté en faveur de la motion pure et simple malgré l'absence affichée de confiance envers la ministre Lahbib. L'intention des socialistes et des écologistes est de ne pas mettre en difficulté le gouvernement, à moins d’un an des élections. Pour marquer l'absence de soutien à la ministre, un membre de chaque groupe s'est abstenu : Malik Ben Achour pour le PS et Samuel Cogolati pour Ecolo-Groen.

Hadja Lahbib est dans la tourmente depuis l'octroi de visas aux membres d'une délégation iranienne venus participer mi-juin au Brussels Urban Summit dans la capitale. Le MR n'entend pas lâcher sa ministre malgré ses explications devant le Parlement jugées peu convaincantes et changeantes. Un vote de méfiance aurait mis en péril la majorité Vivaldi. Le PS et les écologistes continuent cependant de réclamer la démission de Hadja Lahbib.

"Les enjeux du moment, qu'ils soient sociaux ou environnementaux, réclament des responsabilités qui soient à la hauteur de ces enjeux", a justifié le chef de groupe PS Ahmed Laaouej, déplorant toutefois "l'irresponsabilité d'une ministre en particulier". "Nous votons en faveur de la motion parce que les écologistes sont attachés à ce que le gouvernement continue à travailler pour les citoyens de ce pays", a indiqué Samuel Cogolati. "Mon vote sera différent et mes collèges soutiennent ce signal. C'est à la ministre et à elle seule de restaurer la confiance", a-t-il justifié.