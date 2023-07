Est-ce que l’industrie cinématographique belge est née à Molenbeek ?

Après la guerre, les studios du château du Karreveld ont continué d’être exploités par André Jacquemin, le bras droit d’Alfred Machin avant 1914. Il repris les studios et avec son assistant Paul Flon y réalisa encore quelques films jusqu’en 1920. On ne sait guère ce qu'il advint ensuite des studios. Environ deux ans plus tard, l'épicentre du cinéma belge déménagea à Machelen, près de Vilvorde, dans le Brabant flamand, où se trouvent encore aujourd'hui plusieurs sociétés de production et de médias flamands.

Le parc du Karreveld est aujourd'hui un havre de verdure en pleine ville, la ferme-château" est devenue un espace culturel au centre du parc entouré d'arbres et d'un étang. Cet espace culturel attire un large public, de tout Bruxelles et même la région environnante. On peut s’y promener, visiter une exposition, flâner le long des chemins en découvrant ces éco-systèmes.

Le château et le parc du Karreveld valent vraiment la peine d'être visités. Cependant, il n'est pas possible de déterminer avec précision où se trouvaient, à l'époque les fameux studios, le vélodrome et les bâtiments qui en faisaient partie...