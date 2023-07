A la suite du décès de Nahel en France, 9 adolescents arrêtés qui voulaient attaquer un commissariat à Anderlecht

Les émeutes qui ont éclaté la semaine dernière en divers endroits en France, après qu’un jeune de 17 ans ait été abattu à Nanterre près de Paris lors d’un contrôle de police auquel il tentait d’échapper, ont fait tache d’huile en Belgique, dans une mesure nettement moindre cependant. Et surtout jeudi soir.

Les neuf jeunes ont été appréhendés vendredi vers minuit à la station de métro Jacques Brel, à une centaine de mètres du bureau de police de la rue Démosthène à Anderlecht. Le groupe était en possession de cocktails molotov, de produits accélérateurs d'incendie, d'armes et de cagoules. Le plus jeune membre de la bande de suspects a 12 ans et le plus âgé vient d'avoir 18 ans.