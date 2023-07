La reine Mathilde rend visite à des enfants cancéreux en camp de vacances à Pelt

La reine Mathilde (photo, au centre) a rendu visite ce lundi matin au camp de vacances de l’organisation de récolte de fonds pour la recherche contre le cancer "Kom op Tegen Kanker" (KOTK), à Pelt dans le Limbourg. Elle y a rencontré 69 enfants et adolescents âgés de 6 à 17 ans qui suivent un traitement contre le cancer ou qui en suivaient un il y a encore un an. La reine a participé aux moments de jeu avec les enfants et pris le temps de leur parler, mais aussi de s’entretenir avec l’équipe d’éducateurs et le personnel soignant qui encadre les enfants.