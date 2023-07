Le mépris du néerlandais chez les politiques francophones: une menace pour la Belgique

Dirk Achten constate que les politiques, les hauts fonctionnaires et les diplomates francophones maîtrisent de plus en plus mal le néerlandais et l’anglais. En cela, ils affaiblissent l’État fédéral qu’ils prétendent défendre. Un billet d’opinion paru dans le quotidien De Standaard, repris par le site DaarDaar.

Ancien président du comité de direction du SPF Affaires étrangères, ancien rédacteur en chef du quotidien De Standaard, Dirk Achten est l’auteur du livre "Ligt het aan ons. Waarom Nederlanders en Belgen hun land anders organiseren" (Manteau éditeur).