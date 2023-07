Le roi Albert restera quelques jours de plus à l’hôpital

Albert II avait été admis à l'hôpital mardi dernier, pour des symptômes de déshydratation. Il était question d'un retour à domicile pour ce lundi, mais il a finalement été décidé de maintenir l'ancien chef d'État à l'hôpital quelques jours de plus pour observation. "La convalescence se passe bien", rassure un porte-parole du Palais. "Mais, en concertation avec les médecins, il a été décidé de ne pas prendre de risques et de prolonger l'hospitalisation."

L'état de santé du roi Albert, âgé de 89 ans, ne s'est pas détérioré, mais il a besoin de suffisamment de temps et de repos pour se rétablir, indique le Palais. On ne sait pas encore quand il pourra quitter l'hôpital.

Albert a été le sixième roi des Belges et est resté sur le trône pendant un peu moins de 20 ans. Le 3 juillet 2013, il y a tout juste dix ans, il avait abdiqué au profit de son fils Philippe. Ces dernières années, l'ancien souverain a dû faire face à plusieurs problèmes de santé. Il est notamment sensible du cœur et a dû se faire retirer une tumeur cutanée sur le cuir chevelu en 2014.