Une nouvelle loi sécurise les ports et navires contre le crime organisé

Entrée en vigueur le 1er janvier dernier, la loi a vu son arrêté d'exécution publié la semaine dernière au Moniteur. Le texte renforce la Cellule de la Sûreté maritime au sein de la Direction générale Navigation.

Le fonctionnement et la composition de deux niveaux de la Cellule sont adaptés, à savoir d'un côté les neuf Comités locaux pour la sûreté maritime, de l'autre côté l'Autorité nationale de sûreté maritime (ANSM).

Le champ d'action de la loi porte sur six ports (Anvers, Zeebruges, Gand, Ostende, Liège et Bruxelles) et 198 installations portuaires. Parmi ces dernières, 170 sont situées dans les ports maritimes et 28 le long de voies d'eau intérieures où accostent aussi des navires maritimes.