Les responsables de la revalorisation du Cinquantenaire ont été licenciés

"A la suite de problèmes de gestion, le conseil d'administration a décidé de décharger le CEO et le COO de la gestion quotidienne, leurs contrats de travail ont été terminés et un gestionnaire de crise a été nommé", communique le Secrétaire d'Etat Dermine, faisant référence respectivement à Paul Dujardin (l’ancien CEO du Palais des Beaux-Arts de Bruxelles) et Yasmina Amire. Thomas Dermine assure toutefois maintenir sa confiance dans l'ASBL, "jusqu'à nouvel ordre", pour moderniser le parc du Cinquantenaire et ses bâtiments historiques à l'occasion du bicentenaire de la Belgique en 2030.