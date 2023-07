Première victoire d’étape belge au Tour de France : Jasper Philipsen remporte le sprint final

Le coureur cycliste de 25 ans (photo) originaire de Mol (province anversoise) a remporté lundi soir la 3e étape du Tour de France, courue entre Amorebieta-Etxano dans le Pays basque espagnol et Bayonne dans le Pays basque français. Après 193,5 km de course, le coureur d'Alpecin-Deceuninck a devancé l'Allemand Phil Bauhaus (Bahrain-Victorious) et l'Australien Caleb Ewan (Lotto Dstny). Le Britannique Adam Yates (UAE Team Emirates) conserve le maillot jaune.