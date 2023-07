Tom Ongena est le nouveau président faisant fonction de l’Open VLD

En tant que président du parti, Tom Ongena devrait essentiellement jouer un rôle de soutien. En effet, il a déjà été annoncé que le Premier ministre Alexander De Croo jouerait le premier rôle dans la campagne en vue des élections de l'année prochaine.

Mais au micro de VRT NWS, le député affirmait vouloir être davantage qu’un "président faisant fonction". "Pour rendre notre parti plus fort, un renouveau de fond s’impose. C’est d’ailleurs ce que me demande le bureau de parti. Je connais très bien le parti et je suis quelqu’un qui peut travailler très dur. C’est d’ailleurs ce qu’il faudra faire ces prochaines semaines et les mois à venir".

Le fait que le Premier ministre De Croo ait réglé seul la question de succession à la présidence d’Open VLD a engendré ces derniers jours de l’incompréhension et des critiques au sein du parti. Lundi, plusieurs membres lançaient une pétition réclamant des élections pour choisir le nouveau président. Reste donc à voir comment les membres du parti réagiront à la nomination de Tom Ongena.

Certains membres à l’initiative de la pétition - comme Jef Druyts, Tess Minnens et Els Ampe - ont déjà partagé sur les réseaux sociaux leur mécontentement face à la démarche du Premier ministre, qui ne correspond pas ce que stipulent les statuts d’Open VLD.