Une haute concentration en métaux lourds constatée dans le quartier diamantaire anversois

Les résultats de l’analyse des sols ont été présentés lors d’une réunion avec les riverains du quartier de la rue Jacob Jacobs à Anvers. Environ 75 personnes y ont assisté. "Nous voulons que toutes les usines et fonderies soient défendues dans un quartier d’habitations", déclarait David Wahl, un riverain, à VRT NWS. "Il n’est pas possible que des substances nocives planent dans l’air dans un quartier résidentiel. Nous savons que dans certaines rues il y a un pourcentage plus élevé de cancers et de décès. Nous ne voulons plus attendre".

"C’est bien que nous ayons pu donner notre avis lors de cette réunion, mais la ville d’Anvers ne nous écoute pas, ou pas encore, à propos de nos douleurs et nos maladies", se plaignait un riverain qui préférait rester anonyme. "Comment est-il possible qu’une fabrique raffine autant dans un quartier résidentiel, qui comprend aussi des écoles. La ville laisse tout s’accumuler. Ils veulent maintenant blanchir la situation, pour ne pas devoir fermer l’usine".

Tom Meeuws (Vooruit), l’échevin anversois de l’Environnement, était aussi présent à cette réunion des habitants. "Nous prenons très au sérieux les craintes des riverains. Et nous voulons que tous les services fassent la lumière sur la situation, via des analyses de sols, de l’air, du sang et d’éventuels cas de cancers. Mais nous vivons dans un état de droit. C’est peut-être bizarre à entendre, mais les entreprises ont le droit de polluer un peu. Des normes leur sont cependant imposées, qu’elles doivent respecter. Mais les autorités doivent aussi s’en tenir aux procédures d’octroi de permis", indiquait Tom Meeuws.

Selon l’échevin, la ville ne peut pas fermer tout simplement la fonderie d’or Value Trading. "Nous savons qu’il existe une pollution historique, dans toute la ville d’ailleurs. Des sources de pollution étaient actives à cet endroit par le passé, mais nous sommes pratiquement certains qu’il n’y a plus actuellement de sources de pollution. Pour en être absolument certains, nous réalisons donc ces analyses. A l’heure actuelle, la fabrique n’a pas de permis pour de la raffinerie. Elle a signalé une activité de fonderie d’or. Nous l’avons contrôlé et il ne faut effectivement pas de permis pour faire fondre de l’or", précisait l’échevin Meeuws. La fonderie Value Trading a toujours nié être responsable de pollution.