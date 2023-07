L'État belge et Fedasil condamnés pour leur gestion de la crise de l'accueil de réfugiés

L'arrêt dit aussi explicitement que "la non-exécution de condamnations antérieures porte atteinte aux fondements de l'État de droit". Les plus de 1.100 condamnations antérieures prononcées à l'encontre de l'État belge étaient dues au fait que le gouvernement n'avait pas assuré l'accueil des demandeurs d'asile, garanti par la loi. L'État avait été contraint de payer des astreintes de 1.000 euros par personne et par nuit pour chaque demandeur d'asile ayant droit à l'accueil. La Cour a également indiqué dans son verdict que la Belgique elle-même devait assumer l'entière responsabilité de ses propres actes et ne pas se décharger d'une partie de cette responsabilité sur le pouvoir judiciaire.

"Cet arrêt confirme ce que la Secrétaire d'État dit depuis longtemps, à savoir que tout demandeur d'asile qui s'inscrit a droit à une place d'accueil", a déclaré Sieghild Lacoere, porte-parole de la Secrétaire d'État à l'Asile et à la Migration Nicole de Moor (CD&V), interrogée au sujet du jugement. "La secrétaire d'État n'a jamais cessé de chercher des places d'accueil et continue de le faire avec Fedasil. Elle s'efforce également de trouver des solutions structurelles à plus long terme. C'est pourquoi, il était crucial d'avoir une percée avec tous les États membres pour parvenir à une politique commune en matière d'asile et de migration en juin. Il faut à présent poursuivre les discussions avec le Parlement européen".