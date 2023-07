La Belgique souscrit à la Déclaration conjointe sur le salaire et le revenu décents

Cette déclaration a été lancée en janvier 2021 par Berlin et La Haye. Elle propose une série d'actions, parmi lesquelles on peut essentiellement retenir les suivantes : établir un dialogue entre les pays consommateurs et les pays producteurs concernant un revenu minimal adéquat, soutenir l'Organisation internationale du Travail (OIT) dans le développement d'indicateurs du coût de la vie, et encourager le dialogue social en faveur de l'émancipation des travailleurs/travailleuses dans les pays producteurs, a rappelé la ministre Caroline Gennez (Vooruit) dans un communiqué.

La déclaration suggère également de collaborer en vue de faire figurer cette question parmi les priorités du législateur européen. Lors d'une réunion de haut niveau à Berlin le 21 juin 2022, la Belgique avait annoncé sa volonté d'adhérer à cette Déclaration en tant que troisième signataire. En septembre 2022, le Luxembourg a exprimé sa volonté de signer la déclaration conjointe.