Les supermarchés maintiennent-ils les prix artificiellement élevés ? Test-Achats interpelle

Tous les mois, l’organisation des consommateurs compare les prix de 3.000 produits dans sept supermarchés avec les prix d’un an plus tôt. En mars dernier, Test-Achats enregistrait ainsi une "inflation record" de plus de 20% dans les supermarchés. Trois mois plus tard, elle stagne encore à 17%. L'inflation diminue, "mais trop lentement", alors que les prix de l'énergie et de certaines matières premières ont fortement chuté.

L'organisation en veut pour preuve les prix internationaux des céréales, qui enregistrent une baisse depuis octobre 2022. Depuis lors, "sur les 32 sortes de farines étudiées dans le panier de Test-Achats, seules 10 sont devenues moins chères, 5 ont gardé le même prix et 17 sont devenues plus chères", illustre l’organisation. La situation en "encore pire" pour l'huile de friture : depuis la chute des prix internationaux des huiles végétales en mars 2022, aucune huile de friture n'a vu son prix baisser.

Ce mois-ci, les légumes occupent à nouveau la tête du classement des produits alimentaires les plus onéreux. Les consommateurs paient désormais leurs légumes en moyenne 33% plus cher qu'il y a un an. Le podium est complété par les carottes (+70%), les oignons (+63%) le ketchup (+48%), la moutarde (+46%) et enfin les frites surgelées (+39%).