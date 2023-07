Olivia et Noah restent les prénoms de nouveau-nés les plus populaires en Belgique

Chez les filles nées l'an passé en Belgique, le top 10 des prénoms se compose d'Olivia (636), Emma (457), Louise (445), Mila (395), Lina (383), Alice (364), Anna (339), Mia (337), Nora (337), et Lucie (322). Pour les garçons, on trouve dans le top 10 Noah (657), Arthur (549), Liam (524), Louis (517), Adam (510), Jules (475), Lucas (434), Gabriel (407), Victor (391) et Finn (391).

Quant aux prénoms les plus fréquents dans le royaume, tous âges confondus, il s’agit de Maria chez les femmes et Marc chez les hommes. Dans le top dix pour les premières, on retrouve Maria (108.358), Marie (88.519), Martine (39.897), Nathalie (39.888), Monique (37.591), Anne (36.681), Rita (33.703), Nicole (31.682), Christine (31.220) et Anna (30.739). Ce top 10 "reste inchangé par rapport à l'année passée à l'exception d'Anna qui est le seul prénom à augmenter et reprend ainsi la dixième place à Isabelle", relève Statbel.