Une nouvelle fresque animalière géante de l’artiste anonyme ROA est apparue à Alost

"Il y a travaillé environ quatre semaines, mais je ne connais toujours pas son nom", racontait Jaël Verleysen, le propriétaire du mur sur lequel ROA a réalisé sa dernière œuvre en date, un superbe squelette de blaireau. "C’est un personnage mystérieux".

On compare cet artiste belge anonyme à l’artiste urbain britannique Banksy (48 ans) qui parvient à rester tout aussi mystérieux. ROA a décoré de ses graffitis et fresques animalières des façades dans le monde entier depuis 2008 : que ce soit à New York, Berlin et d’autres villes d’Europe, ou Bangkok et ailleurs en Asie, aux USA, au Canada, en Amérique latine et en Australie. On reconnait son style aux tonalités blanches et noires et les sujets animaliers qu’il choisit. Comme cette chouette à Hasselt, un cygne à Vienne, un oiseau en Pologne, une tortue à Turin, une chauve-souris à Paris, un lapin rouge à Cologne et une louve à Rome, un serpent étranglant des rats à Mexico, une luciole au Vietnam, une autruche à Perth, ou un buffle à Montréal.

En juin, ROA installait son échafaudage et ses aérosols devant le mur d’une grange à côté de la boulangerie Verleysen. Jaël Verleysen, le propriétaire, a bien rencontré l’artiste urbain quand celui-ci est venu lui demander l’autorisation de peindre sur son mur. "Mais même après quatre semaines, je ne connais pas son nom. Il portait tout le temps un pull noir à capuchon. C’est un personnage mystérieux mais très aimable. C’était agréable de discuter avec lui".