Bozar ouvre son toit au public pour un été artistique en terrasse

Le Palais des Beaux-Arts de Bruxelles (ou Bozar) propose cet été de profiter d'une terrasse installée sur le toit de l'immeuble iconique du centre de la capitale, dessiné en 1922 par Victor Horta dans le style Art déco. Une vingtaine de partenaires bruxellois investiront cet espace en période estivale. En août et septembre, plusieurs spectacles, conférences, projections de films et workshops y attendent les Bruxellois et les touristes.