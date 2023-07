L'espérance de vie en Belgique a très légèrement progressé

L’espérance de vie des femmes est de 83,8 ans et celle des hommes de 79,5 ans, mais l'écart tend à se réduire entre les deux puisque l’espérance de vie a diminué de 92 jours (-0,25 an) pour les femmes tandis qu'elle a augmenté de 111 jours (+0,3 an) pour les hommes, selon les conclusions de Statbel.

L’office note d'ailleurs une baisse de la "différence d'espérance de vie entre les hommes et les femmes" au fil des ans: "En 2022, l'écart était de 4,2 années. En 1997, ce chiffre était encore de 6,4 ans". Celui de 2022 "est le plus faible" jamais enregistré.

En comparaison avec 2021, il a aussi observé davantage de décès en 2022: "La hausse est surtout visible chez les femmes (+7,1%) et les personnes âgées de plus de 85 ans (+9,8%)." Selon l'analyse de la surmortalité effectuée par Sciensano, l'institut en charge de la santé publique en Belgique, l'année 2022 a été marquée par "cinq vagues épidémiques de Covid-19, un été très chaud et deux débuts d'épidémie de grippe".