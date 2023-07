L’UCLouvain fait une avancée "révolutionnaire" dans la recherche sur le rejet de greffes d’organes

Leur découverte qualifiée de révolutionnaire a permis d'identifier "l'un des facteurs majeurs" de l'échec d'une transplantation, à savoir le dosage inapproprié du médicament anti-rejet, le tacrolimus, précise l'institution académique belge. Par conséquent, un meilleur ciblage du traitement post-greffe devrait "alléger les effets secondaires qui en découlent".

Les scientifiques Laure Bindels et Laure Elens, épaulées par Alexandra Degraeve qui est aspirante au Fonds de la recherche scientifique (FNRS), ont mis au jour les interactions entre la posologie du tacrolimus et le microbiote - c’est-à-dire l'ensemble des micro-organismes (bactéries, virus, parasites et champignons non pathogènes) qui vivent dans un environnement spécifique.