La nouvelle campagne de la police fédérale contre la traite d’êtres humains fait appel à la population

Dans le cadre d'une nouvelle campagne de lutte contre le trafic d'êtres humains, la police fédérale demande aux citoyens et aux commerçants de signaler d'éventuelles situations suspectes en appelant le numéro d'urgence 112. La campagne "Ensemble dans la lutte contre le trafic d'êtres humains: aidons à sauver des vies" a été lancée ce jeudi. La police espère ainsi pouvoir intervenir plus rapidement en cas de besoin. Les ministres de la Justice Vincen Van Quickenborne (à g.) et de l'Intérieur Annelies Verlinden (centre) participaient ce jeudi au lancement de la campagne.