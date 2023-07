Le nombre de suicides est descendu à 913 en Flandre, mais une tendance parmi les jeunes femmes inquiète

Si vous avez des questions sur le suicide, vous pouvez les poser à la permanence Zelfmoordlijn, au numéro gratuit 1813, ou par écrit à l’adresse zelfmoordlijn1813.be. Si vous éprouvez le besoin de parler à quelqu’un, n’hésitez pas. Vous pouvez joindre 24h/24 et 7 jours sur 7 la permenance Tele-Onthaal au numéro de téléphone 106. Ou vous pouvez discuter en ligne via www.tele-onthaal.be. Pour les plus jeunes, il existe l’organisation Awel qui propose une permanence au numéro 102, ou via chat sur le site awel.be.

Quant à la ligne d'écoute du Centre de prévention du suicide, elle est ouverte 24h/24, au numéro 0800 32 123.