"Les problèmes techniques sont résolus", annonce Proximus

Des problèmes avaient notamment été signalés par des clients à la rue de la Loi et dans le quartier des institutions européennes à Bruxelles, dans la commune d’Anderlecht et celle de Woluwe-Saint-Lambert, à Louvain, Bruges, Saint-Nicolas et Audenarde.

Mobile Vikings et Scarlet, qui se trouvent sur le réseau de Proximus, éprouvaient des problèmes comparables.

Les équipes techniques de l’opérateur télécom ont entretemps fait "le nécessaire pour résoudre le problème le plus rapidement possible", alors que les antennes-relais d'Anderlecht et de Bruges étaient dysfonctionnelles.

Depuis 9h ce jeudi matin, tous les problèmes techniques de communication ont été résolus, confirme Proximus.