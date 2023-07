L’ex-militaire qui menaçait le Premier ministre De Croo dans une vidéo a été arrêté en Norvège

Ce vendredi, la ministre de la Défense Ludivine Dedonder (photo archives) précisait que "cet individu n'est plus membre de la Défense. Depuis le début du mois de mai 2022, il n'est plus en possession d'une habilitation de sécurité après avoir été impliqué dans des affaires judiciaires en tant que membre d'un gang de motards. Le Service général du Renseignement et de la Sécurité (SGRS) a suivi l’homme dans ce cadre et a partagé ces informations avec d'autres autorités compétentes et services de sécurité".

"Depuis le début du mois de juillet 2022, il n'a plus exercé d'activité militaire. De plus, entre juillet 2022 et aujourd'hui, cet individu n'a pas mis les pieds dans les quartiers militaires, sauf pour certaines vérifications, comparutions devant une commission et la gestion de son licenciement", a ajouté Ludivine Dedonder. Selon la ministre, l'homme a comparu devant une commission qui l'a déclaré définitivement inapte en tant que militaire pour des raisons relevant de sa sphère privée. Il n'a pas fait appel de cette décision et a restitué son matériel militaire à la date convenue.

Le parquet fédéral indiquait aussi à VRT NWS que l’habitation de l’ex-militaire, située à Bourg-Léopold, va être perquisitionnée pour y chercher d’éventuels éléments de preuve.