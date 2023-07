La 20e édition du Bal national dans les Marolles célèbrera les 10 ans de règne du roi Philippe

La Ville de Bruxelles animera à nouveau le quartier populaire des Marolles lors de la fête nationale. La 20e édition du Bal national et le 12e Resto national, respectivement organisés les 20 et 21 juillet, mettront la culture populaire à l'honneur avec des concerts et repas à la sauce belge. Ce sera aussi l’occasion de célébrer dix ans de règne du roi Philippe, en présence du couple royal.