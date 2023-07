La police recherche un ex-militaire qui menace Alexander De Croo dans une vidéo

L’homme serait connu des services de renseignements pour ses accointances avec une bande de motards fichée pour des faits criminels. Sur les réseaux sociaux, de nombreuses photos et vidéos révèlent qu’il aurait été pendant six ans à l’armée, jusqu’en juin dernier. Il indique qu’il n’avait plus accès à des documents secrets parce qu’il fait partie d’une bande de motards et aurait commis des infractions.

L’homme aurait ainsi été impliqué dans une opération d’intimidation d’un garagiste, avec des explosifs. Il aurait également déclaré avoir participé à la planification d’un attentat à l’encontre d’une personnalité politique anversoise. Sur sa page Facebook, l’ancien militaire fait en outre référence plusieurs fois au musicien et auteur norvégien Varg Vikernes, qui a été condamné dans les années 1990 pour meurtre et incendie volontaire. En 2013, alors qu’il était à nouveau libre, Vikernes a été arrêté par la police française parce qu’il aurait "planifié un attentat de grande envergure".

L’ancien militaire est encore introuvable. VRT NWS a appris que diverses pistes sont actuellement investiguées. Le parquet confirme qu'une zone de sécurité a été mise en place autour de la maison du suspect, à la Roy de Blicquylaan à Bourg-Léopold. Dans l'intérêt de l'enquête, tant le bourgmestre Wouter Beke que le Premier ministre et le parquet ne veulent donner davantage de détails.