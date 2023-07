Le déménagement des hélicoptères de la base de Coxyde à l’aéroport d’Ostende reporté à 2026

La commune de Coxyde projette de s’associer à celle de Furnes pour acheter la base aérienne de plus de 400 hectares. "Les grandes lignes de notre plan sont prêtes. Les pistes seront conservées et nous aménagerons une route cycliste entre Coxyde-village et Furnes. Nous savons aussi déjà ce qui restera comme espace ouvert et à quel endroit on pourra bâtir", indiquait à Radio 2 le bourgmestre de Coxyde, Marc Vanden Bussche.

"Mais tout cela est actuellement bloqué" à cause du retard pris par le déménagement des hélicoptères. "Une nouvelle législature commencera fin 2024. Nous élaborerons alors de nouveaux plans pour plusieurs années, mais comment faire si nous n’obtenons pas de clarté sur les dates ? D’ici peu, je demanderai un rendez-vous au Premier ministre pour améliorer la façon de travailler", concluait Marc Vanden Bussche.