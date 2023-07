Les pilotes de Ryanair en Belgique confirment leur préavis de grève les 15 et 16 juillet

Les pilotes de la compagnie Ryanair basés en Belgique maintiennent leur préavis de grève pour le week-end du 15 et 16 juillet, a annoncé ce vendredi midi la CNE. L'ultimatum lancé mardi à la direction de la compagnie aérienne irlandaise à bas prix par la Belgian Cockpit Association (Beca) - l'association professionnelle des pilotes de ligne de Belgique - et les syndicats chrétiens francophone CNE et flamand ACV n'a abouti à aucun accord. De grosses perturbations sont à prévoir le week-end de la mi-juillet, avertit la CNE.