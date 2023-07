United Dance, un projet destiné aux jeunes trisomiques, fête 5 ans d'existence au Palais du Meir à Anvers

Formé à l’école de l’Opéra ballet de Paris, ce jeune danseur a débuté sa carrière professionnelle en 2009 au sein de la compagnie du prestigieux Opéra Semper de Dresden en Allemagne. En 2014, il rejoignait le Ballet de Boston. Depuis 2017 il est artiste invité de diverses compagnies aux Etats Unis et en Europe. En tant que soliste, il a dansé des premiers rôles dans des ballets classiques tels que "Casse-noisette" de Tchaïkovski, mais aussi dans des chorégraphies plus contemporaines de William Forsythe, notamment.

En 2012, il devenait assistant du directeur de ART of Ballet Courses et masterclasses, organisant des cours d’été de haut niveau à travers l’Europe. En 2017 il fondait United Dance à Anvers, une organisation sans but lucratif qui propose des cours de dance et ateliers à des jeunes et adultes porteurs du syndrome de Down, en Europe et en Amérique du nord.

Mais Boris Richir n’est pas seul pour entrainer ces jeunes dans une incroyable découverte de la danse, de leurs capacités et leurs talents, de leur personnalité. Il s’entoure de chorégraphes professionnels - tels que Gianni Di Marco, Erica Schwartz, Lia Cirio ou Donna Silvia -, et de danseurs professionnels - comme Juliette Brown, Kanako Saito ou Avery Saulnier de Reyes.