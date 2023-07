"Draw for change" au Musée bruxellois de la BD : 6 dessinatrices de presse luttent pour plus de liberté

"Je partage mon œuvre sur les réseaux sociaux, mais Facebook et Instagram sont interdits en Russie. On ne peut y accéder que via une connexion VPN. Si quelqu’un partage tout de même mes dessins, cela peut être considéré comme un crime. Je ne sais donc pas qui peut voir ou lire mon œuvre en Russie. Mais je pense que ce n’est que temporaire. Je me vois rentrer en Russie, avec mon éditeur, et j’imagine que mes livres sont accessibles et que nous faisons une tournée dans toutes les villes russes", rêve Victoria Lomasko.

C’est optimiste. “Avant la guerre, tout le monde trouvait que j’étais pessimiste. J’avais fait dix ans de recherches dans la société russe et découvert que des choses terribles s’y passaient. En 2021, je pressentais la guerre. Je la sentais approcher". Entretemps, l’artiste graphique a un peu plus d’espoir. "Maintenant que des choses horribles se sont passées, j’ai le sentiment que la situation va progressivement changer pour un mieux. Peut-être que quelque chose d’inhabituel se passera et que le changement arrivera rapidement".

Dire que l’Union soviétique était noire et tout ce qui a suivi blanc est bien trop simpliste, estime Victoria Lomasko. Un thème récurrent dans ses dessins et ses textes est l’écart entre les citoyens qui ont connu l’époque communiste et les jeunes. "Je me situe entre les deux et je voudrais pouvoir être un pont entre ces deux groupes. Avec mes livres, j’aimerais pouvoir rapprocher ces générations. Notre pays n’était pas un happy place (endroit heureux), il s’y sont passé des choses terribles et pratiquement tout le monde porte un traumatisme. Respectons ces expériences et tentons d’être plus gentils les uns pour les autres".