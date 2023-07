Le Mu.ZEE d’Ostende présente le voyage impressionniste d’Anna Boch

Et ce n’est pas tout : Anna Boch jouait aussi de l’orgue et se fit construite une maison autour d’un tel instrument. Elle y organisait des salons de musique et y recevait la visite du Français Claude Debussy et d’autres compositeurs et musiciens. Elle se rendait aussi régulièrement au Festival Wagner à Bayreuth.

L’œuvre et la vie d’Anna Boch, son art pictural et la musique sont donc à découvrir au musée d’art moderne et contemporain Mu.ZEE d’Ostende. "Nous attendons beaucoup de cette exposition", indiquait le directeur du musée Dominique Savelkoul. "Nous estimons à 50.000 le nombre de visiteurs. De nombreux tickets ont été vendus à l’avance, et beaucoup de commandes importantes viennent de France et d’Allemagne". Il est donc conseillé de réserver avant de se rendre à Ostende au Mu.ZEE.