Quels sont les actes de guerre commis à l’endroit où se trouve aujourd’hui le complexe de la VRT et de la RTBF ?

Durant la Première Guerre mondiale, environ 35 personnes ont été exécutées par les Allemands sur le site du Tir national. Par la suite, elles ont reçu des tombes commémoratives sur ce site, certaines ont été exhumées pour être inhumées ailleurs.

Plus tard, lorsque la Seconde Guerre mondiale a éclaté, les Allemands n'ont pas tardé à réoccuper le site du Tir national. Cette fois, les exécutions y ont été beaucoup plus nombreuses: plus de 260 personnes seront fusillées au cours de cette période. Parmi elles, de nombreux résistants.

L'un d'entre eux Youra Livchitz, un résistant juif avait mené avec ses camarades Robert Maistriau et Jean Franklemon, une attaque héroïque contre le 20e convoi, un convoi ferroviaire parti de la caserne Dossin à Malines à destination d'Auschwitz. Grâce à cette attaque, les trois jeunes résistants ont permis à plus de 200 déportés de s'échapper du train. Youra Livchiz fut cependant arrêté un peu plus tard par la gestapo et fusillé au Tir national, le 17 février 1944.