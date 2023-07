40.000 disques des archives musicales flamandes seront relogés au Conservatoire et à l’Académie des Beaux-Arts de Gand

Richard Sutcliffe, musicien et bibliothécaire de l’Académie royale des Beaux-Arts, se réjouit de l’arrivée des archives musicales flamandes à Gand : "Pour une bibliothèque musicale c’est une énorme plus-value de posséder une telle collection d’enregistrements, en plus des partitions, des livres et journaux consacrés à la musique". Sutcliffe est impatient de pouvoir "fouiller" dans les disques et CD qui arriveront cet été de Bruxelles. "J’écoute volontiers tous les genres de musique et j’aime découvrir des choses qui me sont inconnues. C’est très intéressant de pouvoir passer les disques en revue et d’en sortir quelque chose qui intrigue et l’écouter".

Le bibliothécaire n’est pas le seul qui prendra plaisir à chercher des trésors dans la vaste collection de disques et CD qui viendra s’installer à la bibliothèque du Conservatoire et de l’Académie royale des Beaux-Arts. Le but est en effet d’ouvrir les lieux au grand public. "Nos étudiants, des chercheurs et le grand public y auront accès".

Il y aura des tourne-disques et des lecteurs de CD pour écouter des enregistrements sortis des archives. Il ne sera par contre pas possible d’emprunter des enregistrements, comme dans une bibliothèque courante. Les livres et les partitions de la bibliothèque du Conservatoire et du KASK peuvent par contre être empruntés, précisait encore Richard Sutcliffe à Radio 2.

Le Centre d’arts espère pouvoir ouvrir la collection de plus de 40.000 enregistrements au public dès la fin de cette année ou le début de 2024.