Le gouvernement fédéral parvient à un accord sur la réforme des pensions

Pour la ministre des Pensions, la socialiste Karine Lalieux, l'accord est équilibré car il augmente la pension minimum; il valorise le travail; il contribuera à augmenter le taux d'emploi; et améliore l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes.

Son collègue, le Vice-premier ministre Ecolo Georges Gilkinet a quant à lui mis en exergue le bonus pension plus attractif, les nouvelles périodes assimilées pour les femmes et les artistes, "une contribution renforcée des épaules les plus larges en plus de la pension minimale à plus de 1500 euros".

Abondant dans ce sens, sa collègue Groen en charge de la Fonction Publique, Petra De Sutter a en outre souligné que le système de péréquation des pensions de la Fonction publique ne sera pas supprimé. "Seules les pensions les plus élevées de la Fonction publique augmenteront un peu moins. Par ailleurs, nous demandons une contribution plus importante aux salariés et aux indépendants qui accumulent le deuxième pilier de pension le plus élevé. De cette manière, nous pouvons améliorer compléter les pensions les plus basses", a-t-elle poursuivi.

Mme De Sutter a enfin précisé que les personnes travaillant pour les pouvoirs publics et ayant été malades pendant une longue période ne seront plus définitivement rayées du marché du travail.