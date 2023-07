Le ministre président flamand a-t-il enfreint ses propres règles en matière d'emploi des conseillers de cabinet ?

"Le ministre-président Jan Jambon a tout simplement enfreint les règles du gouvernement flamand et, en plus, il a fait de fausses déclarations à ce sujet au parlement", a déclaré la présidente du groupe des Verts flamands Mieke Schauvliege (Groen) à VRT NWS. Jan Jambon avait déclaré devant le Parlement flamand que l'employé en question était rémunéré à 40 % par son cabinet. "Il s'avère à présent que la facture est passée à 20 % et qu'elle a donc été divisée par deux", a déclaré Mme Schauvliege. "Il a donc violé ses propres règles.

"L'employé est rémunéré à 40 % par le cabinet, mais dans la pratique, il travaille beaucoup moins pour le cabinet. Il a donc été convenu avec le port de réduire la facture. C'est tout simplement logique", a indiqué le cabinet du ministre président flamand dans une réponse écrite.

"En outre, un article paru dans Het Nieuwsblad montre très clairement que l'homme en question a effectivement été impliqué dans des consultation très importantes concernant le port", ajoute Mme Schauvliege.

Mais selon Jan Jambon, cela n'est pas exact non plus. "Le port est le moteur de croissance de l'économie flamande. Certains dossiers sont très techniques", souligne son cabinet. "Le collaborateur dont il est question ici est un ingénieur qui conseille temporairement le cabinet sur des questions techniques. En effet, il travaille également pour le port lui-même, mais il n'y a pas de problème de conflit d'intérêts. Par exemple, il ne participe pas aux consultations qui portent sur le financement du port."