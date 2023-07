Une femme belge décède après une attaque au couteau en Allemagne

Une attaque au couteau a eu lieu samedi dans la ville de Bad Hönningen, entre Bonn et Coblence, à une centaine de kilomètres de la frontière belge. Un homme, âgé de 38 ans, armé d’un couteau, s’en est pris aux passants. Plusieurs personnes ont été blessées et l’une d’elles est décédée. Il s’agit de femme de 55 ans, originaire d’Embourg (Liège). L'auteur a été arrêté peu après les faits, mais on ne connaît pas encore ses motivations.

Le Service public fédéral (SPF) Affaires étrangères a confirmé que la victime était belge, mais n'a pas donné d'autres détails. Dans le journal francophone Sudinfo, le frère de la victime témoigne. Il affirme que sa sœur, Claudia Maraite est décédée. Elle était la mère de trois enfants et vivait à Embourg, en province de Liège. Le week-end dernier, elle était en Allemagne pour l'anniversaire d'une amie. Alors qu'elle était partie faire son jogging, elle a été poignardée.

La police allemande a pu arrêter l'auteur à proximité du lieu de l'agression. On ne connaît pas encore ses motivations. Selon les premières constatations, l'agresseur pourrait avoir eu des problèmes psychologiques et aurait choisi ses victimes au hasard. En tout état de cause, la police exclut la possibilité que l'attaque soit motivée par des raisons politiques. Une enquête judiciaire a été ouverte. Les Affaires étrangères suivent l'affaire de près, en collaboration avec l'ambassade de Belgique à Berlin et les autorités locales.