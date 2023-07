De nombreux concerts gratuits et des tas d’événements pour la Fête du 11 juillet

Bruxelles sera le théâtre de "Vlaanderen feest, Brussel danst" (La Flandre en fête, Bruxelles danse). Des battles de danse (confrontations artistiques) à l'AB et au Beursschouwburg, des promenades à pieds ou à vélo (avec ou sans guide), des spectacles et des événements au Parlement de Bruxelles et des animations de rue, toutes sortes d'activités seront proposées dans notre capitale tout au long de la journée et de la soirée de ce 11 juiller. Sur la Grand Place, à partir de 20h30, il y aura un concert du Brussels Philharmonic, avec Willy Sommers, Liliane Saint-Pierre et Gala Dragot, entre autres. Niels Vandeloo (Radio 2) rend compte des festivités à la radio.