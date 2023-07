Liesbeth Homans : "Rétablir la confiance des citoyens dans la politique"

"Nous sommes à un tournant important mais en faisant preuve d'audace et bonne volonté nous pourrons aller de l'avant. Car personne n'a quelque chose à gagner de l'immobilisme", a-t-elle expliqué devant un parterre de personnalités politiques. "Je suis convaincue que nous devrons nous asseoir à la table des discussions, sans tabous, avec les autres Régions et Communautés".

À ses yeux, une discussion ouverte s'impose sur la question de savoir si "le carcan fédéral" permet encore le développement de l'économie.

Mais la présidente du Parlement flamand n'a consacré qu'une partie de son discours aux revendications institutionnelles. Elle veut par ailleurs mener une réflexion sur le fonctionnement des parlements, à l'heure où la question des pensions parlementaires a occupé régulièrement le devant de la scène.

"Notre fonctionnement correspond-il encore à ce qu'on attend aujourd'hui d'un parlement? Comment remplissons-nous notre tâche de parlementaire? Nous laissons-nous guider par l'idée du jour ou investissons-nous dans les dossiers à long terme pour faire valoir notre droit de contrôle?"

Une réflexion qui concerne aussi le nombre de députés (le parlement flamand en compte 124). À entendre le président de la N-VA Bart De Wever, le nombre de 100 serait plus approprié. Mais, à ses yeux, il faut aussi s'attaquer au nombre de parlements en Belgique, comme le Sénat ou le Parlement bruxellois. "Dans une construction qui ne comprend qu'un parlement flamand et parlement francophone, le parlement flamand pourra alors recevoir plus de députés", a-t-il ajouté.

Les représentants francophones brillaient par leur absence mardi. La seule présence du président du MR, Georges-Louis Bouchez, a été constatée en plus de l'hôte du jour: le bourgmestre de Bruxelles, Philippe Close (PS). Lundi, le ministre-président wallon, Elio Di Rupo (PS), était l'invité d'une cérémonie à Bruges.