Pourquoi célèbre-t-on la Fête de la Communauté flamande le 11 juillet ?

Au cours des siècles qui ont suivi, la bataille des Eperons d’or a disparu de la mémoire collective jusqu'à l'indépendance de la Belgique en 1830. Le jeune pays a alors désespérément besoin de symboles pour se forger une identité propre.

C'est ainsi que la Belgique redécouvre la bataille des Eperons d'Or comme symbole de la quête de l'indépendance. En 1836, le peintre belge Nicaise De Keyser peint "La bataille des éperons d'or", dont l'auteur Hendrik Conscience s'inspire pour écrire son roman historique "Le Lion des Flandres" en 1838. Grâce à leurs œuvres, cette victoire impossible a été romancée et mythifiée et a commencé à faire partie de la mémoire collective en Belgique.

Au cours du XXe siècle, Conscience et "Le Lion des Flandres" ont été de plus en plus utilisés pour façonner l'identité flamande.

Vers la fin de la Première Guerre mondiale, le 11 juillet devient de plus en plus un symbole du mouvement flamand et, après la Seconde Guerre mondiale, il revendique l'héritage de la bataille des Eperons d'or.

Enfin, il faudra attendre 1973, il y a exactement 50 ans, pour que le 11 juillet soit déclaré jour férié flamand. Cette décision a été prise par la Communauté culturelle néerlandaise, l'ancêtre de la Communauté flamande. Dans le même temps, le drapeau au lion a été déclaré drapeau officiel de la Flandre et le chant "De Vlaamse Leeuw" a été érigé en hymne national.