Un mort et un blessé grave, plusieurs maisons en feu suite à un grave accident de la route à Wijtschate

Les pompiers et la police ont indiqué que le chauffeur du camion, grièvement blessé et souffrant de brûlures, a été transféré à l'UZ Gand. Un riverain a été légèrement blessé et a pu être soigné sur place. Le porte-parole de police a également fait savoir que le conducteur de la camionnette était décédé lors de l'accident.

Plusieurs maisons de rangée ont été touchées par l'incendie. Deux habitations ont été complètement brûlées et deux autres fortement endommagées.

Une douzaine de personnes ont trouvé un accueil dans une sale proche à Messines.

Les pompiers du Westhoek avaient été appelés mardi à 8h30 pour un incendie impliquant une semi-remorque et une camionnette. Le camion roulait sur la N36 en direction d'Ypres depuis Comines tandis que la camionnette en provenance de Messines était en train de traverser le carrefour de la Komenstraat.

La Rijselstraat restera vraisemblablement fermée à la circulation mardi.