Une affiche contre les déchets suscite de nombreuses critiques et commentaires racistes à Alost

L'une des nouvelles affiches de la campagne contre les déchets représente trois jeunes noirs. Ils sont assis sur une place d'Alost, entourés de centaines de mégots de cigarettes. Sous l'image, on peut lire le texte suivant : "Dans chaque endroit sympa d'Alost ... se trouve un sale trouble-fête".

L'affiche a suscité une vive polémique à Alost. Beaucoup de gens la trouvent raciste et la critiquent. Mais sur les réseaux sociaux, les réactions racistes à l'image sont également nombreuses. Le bourgmestre Christoph D'Haese (N-VA) a admis que le message pouvait être mal interprété.

"Tout d'abord, je tiens à souligner que je n'ai pas vu les photos à l'avance. Il y avait un accord, mais je n'avais pas encore vu les détails concrets. Ce sont les services de communication et le département de l'environnement qui sont responsables de l'élaboration des affiches. Je leur en parlerai également, car même si je suis sûr que ce n'était pas leur intention, je peux comprendre que le message puisse être mal interprété".

Christoph D'Haese regrette toutefois que l'accent ne soit plus mis sur la campagne contre les déchets. "L'accent devrait être mis sur les mégots de cigarettes. L'intention était également d'opter pour une campagne de confrontation, car les déchets sauvages ont augmenté de 60 % au cours de l'année écoulée. En soi, il n'y a rien de mal à l'image et au texte, tout dépend de la manière dont on les regarde. Mais je me rends compte que l'image peut être sortie de son contexte. Elle n'avait certainement pas pour but de stigmatiser un groupe de population en particulier, bien au contraire".