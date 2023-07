Alexander de Croo : "Plein soutien à l'Ukraine sans entrer en guerre avec la Russie"

"Nous soutenons pleinement l'Ukraine dans cette guerre contre la Russie, mais nous ne pouvons pas devenir nous-mêmes partie (au conflit). Nous ne sommes pas nous-mêmes en guerre contre la Russie", a-t-il affirmé à l'agence Belga.

"Nous avons réussi à maintenir cet équilibre délicat. Si nous devions entrer en guerre avec la Russie, ce ne serait pas bon pour notre sécurité et ce ne serait pas bon non plus pour l'Ukraine.", a ajouté Alexander De Croo.

Il s'est entretenu mardi soir avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky dans la capitale lituanienne. Il est très reconnaissant envers les pays de l'Otan pour le soutien qu'il reçoit, a-t-il dit.

"Ce soutien est beaucoup plus large que nous ne l'aurions jamais imaginé. Quand il a demandé des chars, notre première réaction n'a pas été convaincue. Quand il a demandé des F-16, non plus. Mais il a réussi à nous convaincre", a poursuivi le chef du gouvernement fédéral.

Selon lui, les pays du G7 devraient publier mercredi une déclaration commune sur le soutien à Kiev dans les années à venir, afin de l'aider à combattre la Russie et à contrer de futures agressions.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a fait mercredi contre mauvaise fortune bon cœur en saluant les décisions prises la veille par les dirigeants de l'Otan en faveur de son pays - dont la suppression d'une étape dans le processus d'adhésion - et en qualifiant de "globalement bons" pou Kiev les résultats du sommet de Vilnius pour Kiev en dépit de l'absence d'invitation à rejoindre l'Alliance atlantique.